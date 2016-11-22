أمريكا تمنح إيرباص رخصة ثانية لبيع طائرات لإيران

منحت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة ثانية لشركة إيرباص لبيع 106 طائرات تجارية إلى شركة الطيران الوطنية الإيرانية (إيران إير).

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الرخصة يوم الاثنين.

ورغم أن شركة إيرباص مقرها فرنسا فيتعين عليها أن تحصل على موافقة أمريكية لبيع طائرات لإيران لأن عشرة في المئة على الأقل من أجزاء الطائرة تصنع في الولايات المتحدة.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة في الشهرين الأخيرين لإدارة الرئيس باراك أوباما التي أبرمت اتفاقا دوليا مع إيران العام الماضي رفع بعض العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.

وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء الاتفاق الذي يسمح ببيع طائرات الركاب التجارية إلى إيران.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قال إن هذا القرار لا يعد "دفعة أخيرة" للاتفاق النووي مع إيران من جانب إدارة الرئيس أوباما ولكنه يظهر التزام الجانب الأمريكي بالاتفاق.

وكانت إيرباص حصلت في سبتمبر/ أيلول الماضي على ترخيص اول لبيع 17 طائرة لإيران. كما أبرمت مجموعة بوينغ الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي بروتوكول اتفاق لبيع إيران 110 طائرات.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر بيع الطائرات التجارية لإيران مما يؤثر أيضا على مبيعات شركة بيونج الأمريكية.