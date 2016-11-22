البث الحي
منوعات

أمريكا تمنح إيرباص رخصة ثانية لبيع طائرات لإيران

22/11/2016

منحت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة ثانية لشركة إيرباص لبيع 106 طائرات تجارية إلى شركة الطيران الوطنية الإيرانية (إيران إير).

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الرخصة يوم الاثنين.

ورغم أن شركة إيرباص مقرها فرنسا فيتعين عليها أن تحصل على موافقة أمريكية لبيع طائرات لإيران لأن عشرة في المئة على الأقل من أجزاء الطائرة تصنع في الولايات المتحدة.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة في الشهرين الأخيرين لإدارة الرئيس باراك أوباما التي أبرمت اتفاقا دوليا مع إيران العام الماضي رفع بعض العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.

وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء الاتفاق الذي يسمح ببيع طائرات الركاب التجارية إلى إيران.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قال إن هذا القرار لا يعد "دفعة أخيرة" للاتفاق النووي مع إيران من جانب إدارة الرئيس أوباما ولكنه يظهر التزام الجانب الأمريكي بالاتفاق.

وكانت إيرباص حصلت في سبتمبر/ أيلول الماضي على ترخيص اول لبيع 17 طائرة لإيران. كما أبرمت مجموعة بوينغ الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي بروتوكول اتفاق لبيع إيران 110 طائرات.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون يحظر بيع الطائرات التجارية لإيران مما يؤثر أيضا على مبيعات شركة بيونج الأمريكية.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)