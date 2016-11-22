أمريكا تحذر مواطنيها من إمكانية وقوع هجمات في أوربا

الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات في أوربا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من تزايد مخاطر وقوع هجمات إرهابية في أنحاء أوربا خاصة أثناء موسم العطلات.

وقالت في بيان "ينبغي للمواطنين الأمريكيين توخي الحذر في المهرجانات والأحداث المرتبطة بالعطلات وفي الأسواق المفتوحة".

وأضافت أن هناك معلومات جديرة بالثقة عن أن تنظيمي الدولة والقاعدة وجماعات تابعة لهما يواصلون التخطيط لهجمات في أوربا.

وأشارت الوزارة إلى أن متطرفين نفذوا هجمات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا في العام المنصرم وقالت إنها لا تزال قلقة بشأن احتمال وقوع هجمات في أنحاء أوربا.

وقال البيان "ينبغي للمواطنين الأمريكيين التحلي باليقظة عند حضور أحداث كبرى مرتبطة بالعطلات أو زيارة مواقع سياحية أو استخدام وسائل النقل العام أو التردد على أماكن العبادة أو المطاعم أو الفنادق وما إلى ذلك."