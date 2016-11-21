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مصر: "#بلاها_حلاوة_المولد" يتصدر تويتر

21/11/2016

تصدر هاشتاج "#بلاها_حلاوة_المولد" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، فجر الاثنين، محققاً المركز الأول، رداً على زيادة أسعار السكر والارتفاع المبالغ فيه في أسعار حلوى "المولد النبوي الشريف".

فبعد ارتفاع أسعار السكر بالسوق المصري، والأزمة الاقتصادية في استيراد بعد المنتجات المتعلقة بصناعة الحلوى، قفزت أسعار "حلاوة المولد" بشكل كبير، حيث بلغت أسعار علبة الحلوى قرابة الـ500 جنيه –بحسب صحف مصرية- وهو ما ينبئ بارتفاع جديد في أسعار الحلوى لم تشهده مصر من قبل.

وتفاعل المغردون بشكل كبير وساخر مع الهاتشتاج الذي تصدر تويتر خلال ساعات من تدشينه، حيث علق الكاتب علاء لطفي "من حقك أن تنافق ومن واجبنا أن نلعنك".

وكان من بين المغردين الفنان المصري صلاح عبدالله، الذي علق قائلاً "رغم أنني سكري من 25 سنة وعانيت بشدة من تداعيات هذا المرض الخبيث الغدار إلا أنني أعشق حلاوة المولد، سأبذل كل جهدي لمشاركتكم".

وعلق حساب @hana_tendrheart " زي ما خزنتوا السكر وعملتوا أزمة بعون الله هتخزنوا حلاوة المولد ومحدش هيشتري، رجعوها سكر تاني بقى لو تعرفوا".

وعلق @popaLaNtel "حلاوة المولد فيها سم قاااااتل دي حتي بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار، هتكفروا بقي علشان حتة حلاوة.. توبوا الي الله".

وعلق حساب ‏@ZADHAaaa "بلاها حلاوة المولد اللي في الأسواق وأسعارها نااااار، اشتري حلاوة المولد من القوات المسلحة بسعر 18 جنيه للكيلو، وفرح العيلة وحارب غلاء الأسعار".

‏وعلقت @AbdelwahabbAfaf "انتفاضة شعب ضد الجشع.. انشر من فضلك للقضاء علي جشع التجار".

وكان الإعلامي المصري سيد علي، قد أطلق مبادرة "بلاها حلاوة المولد"، مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ظل أزمة السكر الذي يعاني منها الشارع المصري.
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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