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لص بريطاني يلجأ إلى حيلة ذكية لسرقة سيارة "رولز رويس"

21/11/2016

لص بريطاني يلجأ إلى حيلة ذكية لسرقة سيارة "رولز رويس"

من المقرر أن تبدأ في 27 فبراير/ شباط المقبل، محاكمة تجذب اهتماما إعلاميا واجتماعيا كبيرا في العاصمة البريطانية لندن، إذ سيمثل أمام القضاء لص بريطاني من أصول عربية، متهم بسرقة سيارة أمير سعودي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن المتهم بالسرقة شاب بريطاني الجنسية (25 عاما)، لجأ أثناء تنفيذه عملية سرقة السيارة التابعة للأمير محمد الإبراهيم، والتي هي من طراز “رولز رويس” وتقدر قيمتها بنحو 120 ألف دولار، إلى حيلة غير مسبوقة، إذ توجه إلى هيئة تسجيل السيارات والمرور بطلب عمل نسخة جديدة من مفاتيح السيارة، مدعيا أنه مالكها، بعد أن ذكر لهم رقم السيارة وأظهر لهم عقد شراء لها مزيف. وصدق موظفو الهيئة كلامه، ومنحوه المفاتيح “البديلة” اللازمة.

وأتاحت هذه الحيلة للص سرقة السيارة بسهولة من المرأب الذي وضعها صاحبها فيه أثناء رحلته إلى خارج بريطانيا، على أن يقوم سائقه الخاص بالتأكد من سلامتها أسبوعيا.

وأوضح الأمير أنه لم يستجب على استفسار الهيئة بشأن تغيير ملكية السيارة بسبب وجوده خارج البلاد لحظة استلام رسالة منهم بهذا الخصوص.

 وأضافت الصحيفة أن السارق حمزة الذي وجهت إليه تهما بالسرقة والاحتيال لا يزال ينفي جريمته، مصرا على أنه المالك الشرعي للسيارة، وذلك في وقت تبين فيه أن المتهم مسجل أيضا كصاحب 3 سيارات من طراز “بورش” و”فيراري” و”آستون مارتن” يملكها أشخاص آخرون!.

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