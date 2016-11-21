فرنسا تحبط هجوما إرهابيا وتعتقل سبعة

جنود فرنسيون يجوبون سوقا في ستراسبورغ

قالت فرنسا إنها أحبطت مؤامرة دبرها من قالت إنهم "متشددون" وألقت القبض على سبعة أشخاص في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب البلاد ومدينة ستراسبورغ الشرقية.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف اليوم (الاثنين) إن سبعة أشخاص من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية وأعمارهم بين 29 و37 عاما اعتقلوا أمس (الأحد).

وأضاف أن بينهم اثنان اعتقلا في مرسيليا ومعظم الباقين في مدينة ستراسبورغ. ومن المقرر أن يُفتتح أحد أقدم وأكبر أسواق عيد الميلاد في ستراسبورغ هذا الأسبوع.

وقال كازنوف "تم إحباط هجوم…حجم التهديد الإرهابي هائل ومن غير الممكن ضمان عدم وجود أي خطر رغم كل شيء نفعله."

ولم يقدم تفاصيل عن هدف الهجوم الذي كان يجري التخطيط له لكن مصدرا قريبا من التحقيق قال لرويترز إن ستراسبورغ لم تكن مستهدفة.

وقال رئيس بلدية ستراسبورغ إنه يبدو أن المؤامرة كانت تركز على "منطقة باريس".

وقتل متشددون إسلاميون 17 شخصا في باريس في يناير كانون الثاني 2015 في هجوم على صحيفة شارلي إبدو الساخرة. وقتل 130 آخرون عندما هاجم مسلحون وانتحاريون العاصمة في نوفمبر تشرين الثاني 2015. وفي 14 يوليو تموز الماضي قتل رجل بشاحنة 86 شخصا في مدينة نيس.