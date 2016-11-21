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شاهد: معرض صور يوثق مأساة سوريا

21/11/2016

أزمة اللاجئين، الحرب المستعرة في سوريا وعاصفة قبالة سواحل أستراليا ، ركائز محورية لصور في معرض (صور الصحافة العالمية 16) الذي تقيمه حاليا السفارة الهولندية في عمان ويستمر أسبوعين بالتعاون مع دار الأندى للفنون في جبل اللويبدة بعمان.

هذه الصور التقطها مصورون صحفيون حصلوا على جوائز عالمية، وتوثق لأحداث سياسية واجتماعية وفنية وثقافية ورياضية إضافة إلى كوارث طبيعية حول العالم.

وافتُتح المعرض يوم الجمعة الماضي ويضم صورا يشاهدها الجمهور لأول مرة لمواقف غير مألوفة.

من بين هذه الصور المعروضة صورة لمقاتل تابع لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" يُعالج في مستشفى كردي.

ويبدو في الصورة طبيب يضع بلسما على حروق يعقوب (16 عاما) أمام صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في مجمع طبي تابع لوحدات حماية الشعب الكردية في ضواحي الحسكة بسوريا في الأول من أغسطس/آب 2016.

وأنشأ مجموعة من المصورين الهولنديين المؤسسة العالمية للتصوير الصحفي في 1995.

وتُقدم في المعرض صور من أكثر من 120 دولة بينها صور لمصورين من سوريا وتركيا وجنوب أفريقيا وإيران نالوا جوائز.

وأوضح بعض من حضروا المعرض أيضا أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن الحكايات البصرية أو التي ترويها صور.

وعمان واحدة من المدن التي تستضيف المعرض.

فذات الصور ستُعرض في 45 دولة ويتوقع أن يُشاهدها زهاء أربعة ملايين شخص.

وجُمع كتاب يضم كل الصور وتُرجم إلى عدة لغات.

وحصل المصورون الفائزون في مسابقة للتصوير على شهادة وجائزة جولدن آي قُدمت لهم في احتفال بأمستردام.

ويستمر المعرض في العاصمة الأردنية حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول.

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