شاهد: مصري يحول حديقة منزله إلى متحف للحفريات

حول جيولوجي مصري حديقة مترامية الأطراف بمنزله إلى متحف يضم بقايا نباتات وحيوانات متحجرة كانت تدب فيها الروح قبل ملايين السنين..

ويجمع محمد الجزار/70 عاما/ صخورا وحفريات ومعادن منذ عقود ويعرض حاليا حصيلة ما جمعه في منزله بالقاهرة.

ومعظم الأشياء المعروضة في الحديقة جمعها الجزار أثناء رحلات بحثية.

ويفتح العالم الجيولوجي منزله حاليا للجمهور ليشاهدوا تلك الحفريات والصخور القديمة.

وقال محمد الجزار إنه استلهم فكرة تحويل فيلته إلى متحف بعد زياراته لأماكن مشابهة في المكسيك والبرازيل وروسيا.

ومن بين ما في حوزة الجزار حفرية تسمى تريلوبيت وهي عبارة عن مفصليات لأرجل بحرية منقرضة.

ويقول الجزار إن أقدم الحفريات التي بحوزته هي حفرية عمرها حوالي 570 مليون سنة.

وأضاف أن لديه صخور أعمارها تصل إلى 200 مليون سنة، وأخشاب متحجرة ونخل متحجر عمره في حدود 35 مليون سنة أو 28 مليون سنة.

والجزار تخرج في جامعة القاهرة قبل أن يتابع دراساته الجيولوجية في نيويورك. وهو يوفر جولات مجانية في فيلته حيث يُعَرِف الناس على مجموعته الكبيرة من الحفريات والصخور.

ويقول إنه يرغب في أن يصبح منزله مركزا تعليميا حيث يتوافد عليه حتى الآن زوار محليون وأجانب للتجول ومشاهدة ما به من حفريات وصخور.

وتضم مجموعة الجزار ما يزيد على 500 قطعة ويأمل أن يتمكن من الاستمرار في زيادتها مع متابعته لدراساته الخاصة بالأرض والبحث عن مزيد من عينات الصخور والحفريات خلال جولات قادمة.

ويأمل العالم الجيولوجي المصري، مع افتتاح المتحف المصري الكبير في 2017، أن يضم قسما خاصا بالحفريات يُعرض فيه التراث المصري الثري منها.