البث الحي
منوعات

شاهد: مئات من مسلمي الروهينغا يفرون من ميانمار إلى بنغلادش

21/11/2016

اقتيد مئات من مسلمي الروهينغا في ميانمار إلى مخيم كوتوبالانغ للاجئين في كوكسز بازار في بنغلادش اليوم بعد عبور نهر ناف الواسع على الحدود في قوارب صغيرة خلال الليل.

ويبحث اللاجئون عن مأوى في ظل تزايد العنف في شمال غرب البلاد، ما أودى بحياة 86 شخصا على الأقل في الآونة الأخيرة وتسبب في نزوح نحو 30 ألف شخص.

ومنع حرس الحدود البنغالي 64 من الوافدين من دخول البلاد فعادوا إلى ميانمار في وقت لاحق من اليوم.

وقال مسؤول من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إنه شاهد أكثر من 500 شخص يدخلون مخيمات في التلال قرب الحدود اليوم.

وقال اللاجئون وهم من أقلية الروهينغا من ولاية راخين (أراكان) إنهم فروا من التعذيب والعنف في ميانمار.

وقالت امرأة من اللاجئين "قتل الجيش زوجي وأضرم النار في منزلنا كي لا نحصل على أي مساعدة لإنقاذنا. تركنا أرضنا وجئنا إلى هنا".

وقال رجل آخر "لأننا لم نتحمل تعذيبهم لنا عبرنا النهر في قارب خلال الليل وفي الساعة الرابعة دخلنا بنجلادش".

وقال محمد أبو زار الزاهد مسؤول مكتب حرس الحدود البنغالي إن مسلمي الروهينغا يواصلون التوافد على بنغلادش.

وأضاف "الوضع سيء بالطبع. شيء ما يحدث داخل ميانمار والناس يحاولون دخول بنجلادش ونظرا لأننا نحرس المنطقة الحدودية جيدا نحبط دائما محاولات الهجرة غير الشرعية. يحاولون المجيء لأن نهر ناف هو الحد الفاصل في هذه المنطقة لذلك يحاولون دخول بنغلادش باستخدام القوارب".

ونفت ميانمار في وقت سابق من الشهر الجاري اتهامات الروهينغا بأن الجيش قتل الفارين من النزاع الذي تسبب في نزوح ما يصل إلى 30 ألف شخص.

وقال سكان من الروهينغا إن المئات حاولوا الفرار إلى بنغلادش بعدما اشتدت حدة القتال قبل أسبوع.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)