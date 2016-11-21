شاهد: فلسطينيات ينتجن حطبا صناعيا لتدفئة المنازل

أربع فلسطينيات من قرية بيتا التابعة لنابلس في الضفة الغربية توصلن إلى مشروع لإنتاج حطب صناعي يُستخدم في التدفئة ويُستغنى به عن قطع الأشجار.

ويُنتج الحطب الصناعي باستخدام مخلفات طبيعية وبقايا عصر الزيتون.

وأوضحت واحدة من النساء الأربع مؤسسات المشروع وتدعى فايدة يمك أن الحطب الصناعي صديق للبيئة وبديل للحطب الطبيعي.

ويُنتج الحطب الصناعي حاليا يدويا، وتقول فايدة يمك إنه يمكن توسيع حجم الإنتاج بشكل كبير إذا استخدمت الآلات في عملية الإنتاج.

ومن بين النقاط الرئيسية للنساء لتسويق الحطب الصناعي، الأثر البيئي المنخفض له على بيئتهن الطبيعية.

وقد تبنت بلدية بيتا المشروع وتقول إنها تعتزم تقديم دعم له يشمل تقديم آلات للنساء إضافة إلى إنشاء ورشة كما ستساعدهن على تسويق الإنتاج.