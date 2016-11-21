البث الحي
منوعات

شاهد: فلسطينيات ينتجن حطبا صناعيا لتدفئة المنازل

21/11/2016

أربع فلسطينيات من قرية بيتا التابعة لنابلس في الضفة الغربية توصلن إلى مشروع لإنتاج حطب صناعي يُستخدم في التدفئة ويُستغنى به عن قطع الأشجار.

ويُنتج الحطب الصناعي باستخدام مخلفات طبيعية وبقايا عصر الزيتون.

وأوضحت واحدة من النساء الأربع مؤسسات المشروع وتدعى فايدة يمك أن الحطب الصناعي صديق للبيئة وبديل للحطب الطبيعي.

ويُنتج الحطب الصناعي حاليا يدويا، وتقول فايدة يمك إنه يمكن توسيع حجم الإنتاج بشكل كبير إذا استخدمت الآلات في عملية الإنتاج.

ومن بين النقاط الرئيسية للنساء لتسويق الحطب الصناعي، الأثر البيئي المنخفض له على بيئتهن الطبيعية.

وقد تبنت بلدية بيتا المشروع وتقول إنها تعتزم تقديم دعم له يشمل تقديم آلات للنساء إضافة إلى إنشاء ورشة كما ستساعدهن على تسويق الإنتاج.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)