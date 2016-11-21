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شاهد: عملة معدنية تعلق في حلق رضيع 37 يوماً!

21/11/2016

بعدما فشل الأطباء في اكتشافها، عاش رضيع أمريكي 37 يوماً بعملة معدنية عالقة في حلقه، وفقاً لما نشرته قناتا "سي بي إس 2 لوس أنجليس، وكتلا 5 نيوز" المحليتين.

وقالت سامانثا نوكس والدة الرضيع الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، من كاليفورنيا، إن رضيعها أصيب بالحمى والطفح الجلدي فاعتقد الأطباء خطأً أنه مصاب بعدوى فيروسية.

لكن قلب الأم الذي ازداد وجعاً على معاناة صغيرها التي لا تتوقف، قررت الذهاب إلى مستشفى ميلر للأطفال في لونغ بيتش، لتكتشف الحقيقة الصادمة حيث أوضحت الأشعة السينية وجود عملة عالقة في حلق الرضيع منذ 37 يوماً دون أن يكتشفها أحد.

وحينها انفجرت نوكس في البكاء، قائلة "كيف لهذا الكائن الصغير جداً أن يتحمل ذلك، لقد كان من المحتمل أن تسبب أسوأ نتيجة لابني"، وقالت إنها لا تعرف كيف وصل "القرش" إلى المريء.

وأزيلت العملة المعدنية خلال عملية جراحية ومن المفترض أنه سيعود إلى طبيعته بعد 3 أسابيع، وأكدت الأم أنها تسعى الآن لتسديد فواتير طفلها الطبية، مطالبة بمساءلة الأطباء الذين تسبب تشخيصهم في سوء حالة الصغير حتى إنه أصيب باثنتين من التقرحات الكبيرة.

وطالبت بتعويض عن سوء الممارسة الطبية الذي كاد أن يسبب لرضيعها ضرراً بالغاً على المريء وعلى جهازه التنفسي، وقالت إنها بدأت بالفعل تقديم عريضة للمجلس الطبي في كاليفورنيا ضد مقدمي الخدمات، مطالبة بتحمل المسؤولية عن التقصير الطبي والتشخيص الخاطئ.
 
 
 
 
 
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