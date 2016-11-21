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شاهد: سويدي يبدل مقعده في القطار بطريقة بهلوانية!

21/11/2016

بدّل المراهق السويدي ماركوس سودربرغ مقعده داخل قطار متحرك في ستوكهولم بطريقة بهلوانية مذهلة وصعبة، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر ماركوس -وهو يعرف نفسه بأنه عداء حر- مقطع الفيديو على حسابه في موقع انستغرام مستعرضاً مهاراته في الانقلاب رأساً على عقب بشكل سريع في الانتقال من مقعد لآخر بعيد بشكل سلس يصعب على الآخرين فعله، وعلق على الفيديو "إذا كنت في حاجة سريعة لتغيير مقعد، استعمل عقلك!".

وكان ماركوس قد تلقى دورة تدريبية عسكرية تعلم خلالها ما يسمى بالـ"باركور" وهو فن استخدام حركات بقعة للوصول من مكان لآخر بانضباط شديد، وهو نوع من التدريب الصعب يديره الجيش السويدي، ويشمل القفز وقطع الزاوية وهو ما حاول ماركوس تطبيقه على أرض الواقع.

وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل لاسيما بعد نشره على موقع "ريديت" حيث نال مئات التشجيعات من المعجبين، ونصحه أحدهم معلقاً "لا تحاول تكرارها خلال ساعة الذروة".
 
 
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