شاهد: روسية لأبوين مسيحيين تتألق في مسابقة للقرآن الكريم!

تألقت الفتاة الروسية ييلينا أوليغ دميتريينكو، خلال مشاركتها في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دبي بحسن تلاوتها وقوة أدائها الذي لفت الأنظار، رغم أنها اعتنقت الإسلام متأخراً، كما أنها الوحيدة التي اعتنقت الإسلام في عائلتها.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم DIHQA"، فإن الفتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، وأسلمت قبل 6 سنوات وهي في عمر الـ15 عاماً وتمكنت خلال تلك الفترة القصيرة من حفظ القرآن الكريم كاملاً.

فيما لم يسلم والداها المسيحيان "الأب روسي والأم تترية" وبقيا على ديانتهما، وعلى الرغم من أن والديها غير مسلمين إلا أنهما أول من شجعاها على حفظ القرآن، والمنافسة في المسابقة!

وعن اعتناقها للإسلام قالت إنها كانت تدرس في مدرسة خاصة أغلبها من المسلمين، وقد تأثرت بهم، ثم غيرت إلى مدرسة إسلامية، والتحقت بمركز زياد بن ثابت بمحافظة سراتوف لتحفيظ القرآن الكريم، وبدأت حفظه قبل أربع سنوات وختمته قبل سنة.

وقالت ييلينا إنها تأمل من مشاركتها هذه أن تكون سبيلاً لأن يرق قلبهما ويقتنعان باعتناق الإسلام، وأنها ستكون أكبر جائزة ستحصل عليها إن حصل ذلك، وحظيت قصة الفتاة بانتشار واسع على شبكة الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية.

ونافست في المسابقة التي أجريت في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري بدبي، نحو 70 فتاة من دول مختلفة، وفازت المغربية إيمان الزواتني بأحسن صوت في ترتيل القرآن وفق لجنة تحكيم المسابقة.