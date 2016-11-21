شاهد: رضيعة تبتسم قبيل انفجار أمام منزلها بحلب

نشرت الصحفية الأسترالية صوفي ماكنيل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعاً مصوراً يرصد لحظات مرعبة لرضيعة سورية تبلغ من العمر شهرين وهي تبتسم لوالدها قبيل انفجار قنبلة خارج منزله شرق حلب.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، لم تتأذ الطفلة أو والدها، وأظهر الفيديو الرضيعة وهي تتبسم بكل براءة وتتلوى في سريرها مرحاً وتفاعلاً مع مداعبات والدها، حين سمع فجأة صوت انفجار عنيف ومروع، ما أصاب الجميع بالهلع.

وعلقت ماكنيل على الفيديو مساء يوم 17 نوفمبر الجاري، قائلة "قصف عنيف الليلة شرق حلب أرعب هذه الرضيعة -عمرها شهرين- لكنها على ما يرام".

وتعرضت حلب منذ أيام لقصف وحشي من قبل قوات النظام السوري وروسيا، لاسيما في الجزء الشرقي من المدينة، وسقط أكثر من 20 برميلاً متفجراً يوم الأربعاء الماضي على مستشفيات للأطفال، وخلال 48 ساعة أصبحت معظم مستشفيات شرق حلب خارج الخدمة، بينما سقط أكثر من 100 قتيل من المدنيين.