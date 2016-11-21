البث الحي
منوعات

شاهد: جنود يابانيون في أول مُهمة عسكرية منذ الحرب العالمية

21/11/2016

قال مسؤول إن فرقة من الجيش الياباني وصلت إلى جنوب السودان اليوم (الاثنين) في مهمة يقول معارضوها إنها ستورط اليابان في أول مُهمة عسكرية لها خارج حدودها منذ الحرب العالمية الثانية.

وينضم الجنود اليابانيون إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وسيساهمون في مشروعات البنية التحتية في البلد الفقير الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ سنوات.

وبموجب الصلاحيات الجديدة التي منحتها الحكومة للقوات المسلحة في العام الماضي سيُسمح للجنود اليابانيين بالاستجابة إلى النداءات الطارئة لمساعدة طاقم الأمم المتحدة وعمال الإغاثة فضلا عن خطط لإشراكهم في حراسة قواعد الأمم المتحدة التي تعرضت لهجمات خلال القتال.

ويستند نشر 350 جنديا في جنوب السودان إلى تشريع أمني ياباني أتاح للجيش توسيع دوره خارج البلاد، في حين قال معارضو الخطوة إنها قد تجر الجيش إلى نزاعات للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة عقود.

وقال تسويوشي هيجوشي من إدارة المعلومات في الجيش في جوبا إن 67 جنديا وصلوا صباحا بينما يتوقع وصول 63 في المساء، وأشار إلى أن ما تبقى من الفرقة البالغ عددها 350 جنديا سيصلون في15 من ديسمبر/كانون الأول.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011 لكن سرعان ما اندلع نزاع عرقي عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير خصمه السياسي "ريك مشار" من منصبه نائبا له.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)