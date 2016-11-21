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شاهد: تعادل مثير في اللحظات الأخيرة بديربي الغضب

20/11/2016

سجل إيفان بيريسيتش هدفا  في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه إنتر لانتزاع تعادل بطعم الفوز 2 / 2 من مضيفه ميلان في ديربي مدينة ميلانو (ديربي الغضب) في قمة  مباريات المرحلة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

وحرم إنتر بتلك النتيجة ميلان من الانقضاض على  المركز الثاني، بعدما أصبح رصيده 26 نقطة في المركز الثالث ، بفارق الأهداف خلف روما الوصيف، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد إنتر إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى نهاية اللقاء.

وبادر الأسباني خيسوس فيرنانديز سوسو بالتسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة  43، قبل أن يتعادل أنطونيو كاندريفا لإنتر في الدقيقة53.

وواصل سوسو تألقه في المباراة، بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 58،  قبل أن يدرك بيريسيتش التعادل لإنتر في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن هذا هو التعادل الثالث والخمسين في تاريخ مواجهات الفريقين، مقابل 61 انتصارا لإنتر و51 فوزا لميلان.

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