شاهد: تضاعف مبيعات أقنعة ترمب باليابان

قال مدير مصنع للأقنعة في اليابان إنه رغم قلقه من وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة فإنه سعيد بزيادة مبيعات مصنعه من أقنعة ترمب مقارنة بالسياسيين الآخرين.

وقال مدير المصنع تاكاهيرو ياغيهارا إن الطلب على قناع ترمب في تزايد متواصل ما أرهق العمال الذين يقومون بتصنيع الأقنعة ودهانها يدويا، ويعملون ليل نهار للوفاء بالطلبات المتدفقة على المصنع.

لكن المبيعات المرتفعة للقناع لم تمنع ياغيهارا من القلق بشأن وصول ترمب للسلطة.

وقال ياغيهارا: "أقنعة السيد ترمب رائجة أكثر من غيرها.. لكن رئاسة السيد ترمب لا تمثل أخبارا جيدة لليابان".

وكان ترمب قد أثار بواعث قلق واسعة في اليابان بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى إمكانية امتلاك اليابان لأسلحة نووية، ومطالبته حلفاء الولايات المتحدة بدفع المزيد من الأموال في مقابل إبقاء قوات أمريكية على أراضيها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستقوم بسحب قواتها، ومعارضته لاتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تضم 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة.

وقال ياغيهارا إن المصنع، الذي يقع بالقرب من طوكيو، تلقى 200 طلب للحصول على

أقنعة ترمب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في شهر مايو/أيار الماضي، لكن الطلبات على أقنعة ترمب تضاعفت ثلاث مرات في أكتوبر/تشرين الأول، مع اقتراب عيد الهلع (الهالوين) وموعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث وصلت إلى 600 طلب، بينما وصلت الطلبات على قناع كلينتون إلى 450 طلب فقط.

وأضاف أن المصنع تلقى هذا الشهر حتى الآن 400 طلب على أقنعة ترمب، بينما انخفض الطلب على أقنعة كلينتون إلى 100 طلب فقط.