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شاهد: امرأة تعاقب شرطي المرور بطريقتها الخاصة

21/11/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة مسرعة وشرطيا يتشبث بمقدمة السيارة.

وألقت الشرطة في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيريس، القبض على المرأة، بعد فشلها في محاولة الهرب.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الشرطي أوقف امرأة على جانب الطريق ليحرر لها مخالفة مرورية، لكنها فشلت في تقديم الرخص وأوراق تسجيل السيارة، ما دفعها إلى محاولة الهرب، لكن الشرطي ظل متشبثا بصندوق السيارة الأمامي لمسافة تقدر بحوالي 400 متر، قبل أن يسقط على الأرض.

وسارع المارة لإنقاذ الشرطي الذي تعرض لجروح خطيرة، ووصلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، في حين تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المرأة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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