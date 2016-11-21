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ساركوزي يقر بهزيمته ويؤيد فيون للترشح عن المحافظين للرئاسة

21/11/2016

الرئيس الفرنسي السابق – نيكولاي ساركوزي

اعترف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الأحد بهزيمته في السباق للفوز بترشيح المحافظين في انتخابات الرئاسة التي تجري في فرنسا في 2017 وألقى بثقله وراء فرانسوا فيون الذي كان رئيسا للوزراء من 2007 وحتى 2012 خلال رئاسة ساركوزي.

وقال ساركوزي لأنصاره "أكن لـ آلان جوبيه تقديرا كبيرا ولكن أشعر بأنني أقرب للخيارات السياسية لفرانسوا فيون، ومن ثم فإنني سأصوت له في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية، ليس لدى مرارة أو حزن وأتمنى كل الخير لبلادي ولأبناء بلدي وللشخص الذي سيقود هذا البلد الذي أحبه جدا."

ووفقا للنتائج بعد فرز الأصوات في 7948 مركزا انتخابيا من بين 10229 مركزا حصل فيون على 43.9 في المئة من الأصوات ورئيس الوزراء السابق آلان جوبيه على 27.9 في المئة وساركوزي على 21.4 في المائة.

 

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