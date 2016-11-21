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حلف الأطلسي يرفض إدانة اعتقالات تركيا للنواب والصحفيين

21/11/2016

رفض ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إدانة اعتقال برلمانيين وصحفيين في تركيا عضو الحلف، وذلك بعد أن تعرض اليوم الاثنين لضغوط من جانب برلماني هولندي بهذا الشأن.

وتم اعتقال 10 أعضاء في البرلمان التركي من "حزب الشعوب الديمقراطي" بتهمة نشر دعاية "إرهابية"، كما يتواجد عشرات الصحفيين  وراء القضبان ويواجهون عدة تهم، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي.   

وفي كلمة خلال قمة لأعضاء برلمانات دول الناتو في إسطنبول، قال البرلماني هان تن برويك المنتمي للحزب الهولندي الليبرالي :"عدد الصحفيين القابعين في السجون هنا يزيد عنه في الصين" . وأضاف أنه "يتم إغلاق صحف بشكل يومي تقريبا".

وأعرب تن برويك عن تضامنه مع تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها شهر تموز/يوليو الماضي وأثارت إجراءات تطهير واسعة النطاق في  المؤسسات الحكومية والإعلام، ولكنه قال إنه لا يمكن أن يتجاهل الحلف انتهاكات حرية التعبير رغم اعتقاده بأنه "قادر على الدفاع عن حرية العالم".

وقال إن "الديمقراطية تحتاج بعض العزيمة وعمودا فقريا . لابد أن تقف ثابتا من أجل القيم المشتركة لنا جميعا".

ولكن ستولتنبرج قال إن تركيا لها حق مقاضاة هؤلاء المسؤولين عن الانقلاب، ولكن فقط في إطار القانون.

وأضاف الأمين العام لحلف الأطلسي  :"إنني شخصيا أعطي أهمية كبيرة للقيم الجوهرية للناتو -الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الشخصية".

     

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