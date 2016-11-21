تبرئة سبعة سلفيين أرادوا ممارسة دور شرطة دينية في المانيا

سلفيون في المانيا – صورة أرشيفية

برأت محكمة فوبيرتال في غرب المانيا سبعة إسلاميين سلفيين كانوا قد ارتدوا سترات كتبوا عليها "شرطة الشريعة" ليطلبوا من رواد ملاه ليلية عدم شرب الكحوليات ، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

واعتبرت المحكمة أن المتهمين الذين قاموا بـ"دوريات" في أيلول/سبتمبر 2014 في شوارع هذه المدينة الصناعية حيث يعيش عدد كبير من المسلمين، لم ينتهكوا قانون حظر ارتداء بزات في تجمعات عامة.

حيث كان المستهدف من هذا القانون في الأصل أنصار النازية.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أن أزياء هؤلاء السلفيين لم تكن "لا حزبية ولا تتسبب بترهيب".

وكانت محكمة الاستئناف في دوسلدورف قد قررت في آيار/مايو وجوب ملاحقة هؤلاء أمام القضاء، معاكسة موقفا سابقا لمحكمة فوبيرتال بعدم ملاحقتهم قضائيا.

وسير هؤلاء السلفيون "دوريات" في شوارع المدينة ليطلبوا من المارة عدم الاستماع إلى الموسيقى وعدم ممارسة المراهنة في قاعات الألعاب.

وقاد هذه المجموعة أحد الدعاة المعروفين في ألمانيا، وهو حاليا ملاحق من القضاء الألماني بتهمة "دعم منظمة إرهابية" في سوريا.

واشتبه في أن هذا الداعية البالغ من العمر 35 عاما كان قد جند في 2013 جهاديين قرب دوسلدورف.