بالصور: "هيومن رايتس ووتش" توثق تدمير قرى مسلمي الروهينغا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن صورا عالية الدقة للأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا بالغا أصاب 820 منزلا في الفترة من 10 إلى 18 من الشهر الجاري في خمسة مناطق مختلفة يقطنها مسلمي الروهينغا في ميانمار.

ودعت المنظمة في تقرير نشرته اليوم (الاثنين) منظمة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في عمليات الدمار واسعة النطاق للقرى، بحسب البيان.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها المنظمة حجم دمار واسع، بينما قالت المنظمة إنها وثقت بالصور تدمير 1250 مبنى في ولاية راخين.

وقال براد آدامز مدير آسيا في "هيومن رايتس": تؤكد صور الأقمار الصناعية الجديدة المقلقة للغاية، أن حجم الدمار أكبر بكثير في مناطق أكثر مما أقرته به حكومة ميانمار.

وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت من توثيق تدمير 820 منزلا في خمس قرى بمنطقة ماونغداو من خلال تحليل صور عالية الدقة لأقمار صناعية، وصور مسح حراري لأقمار صناعية معنية برصد تغيرات البيئة.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسلمين في المنطقة قولهم نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي إن جنودا من ميانمار اغتصبوا عشرات من النساء في قرية نائية شمال غربي البلاد أثناء أكبر تصعيد للعنف ضد الأقلية المضطهدة في أربع سنوات.

ووصفت ثماني نساء جميعهن من قرية يو شي كيا في ولاية راخين بالتفصيل كيف داهم جنود منازلهن الأسبوع الماضي ونهبوا الممتلكات واغتصبوهن تحت تهديد السلاح.

وتم إجراء مقابلات مع ثلاث منهن شخصيا، وخمس عبر الهاتف وتم التحدث إلى جماعات لحقوق الإنسان وقادة للروهينغا حول الموضوع.

وكان جنود من ميانمار قد تدفقوا على منطقة مونجدو منذ التاسع من أكتوبر /تشرين الأول بعدما شنت جماعة مسلحة هجمات منسقة على مواقع لحرس الحدود.

ويقول سكان ونشطاء إن مدنيين حوصروا في الحملة الأمنية وإن عشرات آخرين قتلوا وأحرقت عشرات المنازل في القرى .

وأبلغت امرأة عمرها 40 عاما وأم لسبعة أطفال أن أربعة جنود اغتصبوها واعتدوا على ابنتها البالغة من العمر 15 عاما بينما سرقوا الحلي والأموال من الأسرة.