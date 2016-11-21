التحالف العربي يعلن انتهاء الهدنة باليمن

عسيري قال إن مليشيا الحوثي وصالح لم يلتزموا بالهدنة

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن انتهاء الهدنة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وقال اللواء الركن أحمد حسن عسيري، المتحدث باسم التحالف العربي، إن الهدنة التي دامت يومين "انتهت ولن تمدد".

وقال عسيري في تصريحات خاصة للجزيرة إن "الهدنة في اليمن انتهت ولم تحقق شروط تمديدها".

وكانت مليشيا الحوثي وقواتُ الرئيس المخلوع قد واصلت خرق الهدنة على مدى اليومين الماضيين.

وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش اليمني إنها رصدت 328 خرقا للهدنة من مليشيا الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، خلال الثماني عشرة ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان إن أكثر الخروقات كانت في مدينة تعز التي سجلت 166 خرقاً، ومحافظة الجوف حيث سجل فيها 69 خرقا.