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استرالي يقاضي شركة طيران بسبب فنجان قهوة

21/11/2016

يقاضي شاب أسترالي شركة "فيرجن استراليا" للخطوط الجوية للمطالبة بتعويض عن إصابته بحروق في الفخذ بعدما انسكب فنجان من القهوة الساخنة عليه بعد أن قدمته له إحدى المضيفات خلال رحلة جوية.

وفي دعوى رفعها الأسترالي ريت بوتلر،16 عاما، لدى محكمة ولاية فيكتوريا، قال إنه أصيب بحروق وبثور وندبات في منطقة الفخذ والأعضاء التناسلية والحجاب الحاجز بعد أن انزلق فنجان القهوة من على حامل التقديم الخاص بمقعده  خلال الرحلة الجوية في مايو/ أيار 2015 .

وأكدت الشركة "فيرجن استراليا" اليوم الاثنين أن "الحادث قد وقع خلال الرحلة /في.إيه /2 من لوس أنجليس إلى سيدني في الثالث من مايو أيار. 2015 

وقال الشاب في الشكوى إن حامل التقديم لم يكن به تجويفا لوضع الفنجان بأمان وكان معيبا ومائلا إلى الأسفل باتجاهه.

ووقع الحادث بعد إقلاع الطائرة بقليل خلال رحلة تستغرق 15 ساعة.

وأضاف ريت أن والده بريان قد اضطر لتقديم المساعدة الطبية له على مدار باقي الرحلة الجوية نظرا لأن طاقم الطائرة لم يساعد في ذلك.

ومن ناحيته ، قال متحدث باسم الشركة في بيان إن "فيرجن استراليا تتعامل بجدية شديدة مع سلامة وراحة ركابها، ومع ذلك فإنه ليس من المناسب أن تدلي الشركة بمزيد من التعليقات نظرا لأنه لم يتم بعد كشف ملابسات الحادث على وجه التحديد".

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