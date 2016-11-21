أوباما "متشائم" بشأن مستقبل الوضع في سوريا

أوباما تحدث في ختام منتدى التعاون لدول "أبك"

قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقييما متشائما بشأن مستقبل الأوضاع في سوريا، معبرا عن توقعه أن تستمر الفوضى هناك "في المدى القريب".

وقال أوباما أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي في ليما عاصمة بيرو في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) إن الدعم الروسي والإيراني للحملة الجوية التي يشنها الرئيس بشار الأسد شجع الزعيم السوري على قمع مقاتلي المعارضة.

وأضاف: "فور أن اتخذت روسيا وإيران قرارا بدعم الأسد وشن حملة جوية ضارية وتهدئة حلب بشكل أساسي بصرف النظر عن الضحايا المدنيين والأطفال الذين يُقتلون أو يصابون والمدارس أو المستشفيات التي يجري تدميرها أصبح من الصعب جدا حينئذ رؤية وسيلة يمكن أن تصمد بها معارضة معتدلة مدربة وملتزمة لفترة طويلة من الزمن".

وقال أوباما إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة أبك أنه يشعر بقلق عميق بشأن إراقة الدماء في سوريا وإن هناك حاجة لوقف لإطلاق النار.

وسيخلف الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب أوباما في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال أوباما "نحتاج في هذه المرحلة لتغيير في كيفية تفكير كل الأطراف في هذا الأمر من أجل إنهاء الأزمة هناك.

وتابع قائلا: "ما من شك في أن قوى متطرفة ستظل موجودة في سوريا والمناطق المحيطة بها لأنها ستبقى في حالة فوضى لبعض الوقت".

وفي ظل إدارة أوباما قدم برنامج المساعدات العسكرية الذي تشرف عليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أسلحة وتدريبات لقوات المعارضة المعتدلة بالتنسيق مع دول من بينها تركيا والسعودية وقطر والأردن.

لكن ترمب أشار إلى اعتراضه على الدعم الأمريكي لمسلحي المعارضة قائلا إنه يريد التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال إنه قد يتعاون حتى مع روسيا أقوى حليف للأسد والتي تقصف مسلحي المعارضة منذ أكثر من عام في غرب سوريا وذلك من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أوباما إنه يصارع مسألة التدخل الأمريكي في سوريا منذ خمس سنوات. وأضاف أنه خلص إلى أنه ليس لدى الولايات المتحدة أساس قانوني للتدخل العسكري في سوريا وأن فعل ذلك سيكون "خطأ استراتيجيا" في ضوء الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق والحاجة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.