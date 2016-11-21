أردوغان يدعو العالم لدعم حربه ضد المتشددين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا تحتاج دعم العالم في "مكافحة الإرهاب" واتهم دولا أخرى بالتردد في مكافحة مثل هذه الجماعات.

واتهم الرئيس التركي الاتحاد الأوربي بالسماح بحرية الحركة لحزب العمال الكردستاني في دوله برغم إعلانه "جماعة إرهابية".

وقال إن هذا سيعود لهم مجددا مثل البوميرانغ (أداة ملوية أو منبسطة تستعمل سلاحاً أو يرمى بها في الرياضة).

وأضاف أردوغان خلال كلمة في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إسطنبول، أن "تركيا مثل حاجز بين الجماعات الإرهابية وبقية العالم خاصة أوربا. إذا فشلنا في هذه المعركة سينهار هذا الحاجز وسينشر الإرهابيون النار والدم في العالم بأكمله مثل الفيضان".

وأدلى أردوغان بتصريحاته في الجلسة الختامية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي عقدت في إسطنبول مطلع الأسبوع.