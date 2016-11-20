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16 قتيلا في معركة بين قبائل ليبية والسبب "قرد"

20/11/2016

قرد يتسبب في معركة بين قبيلتين في ليبيا

قال مسؤول طبي ليبي إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام في مدينة سبها الجنوبية.

وقال سكان وتقارير محلية إن الاشتباكات نشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر.

وقال ساكن إن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات، ما دفع رجال من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذاذفة والقرد.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في المدينة لتأكيد الرواية.

وقال الساكن لرويترز عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه بسبب تدهور الوضع الأمني "حدث تصعيد في اليومين الثاني والثالث مع استخدام الدبابات وقذائف المورتر والأسلحة الثقيلة".

وقال "لا تزال بعض الاشتباكات المتفرقة جارية والحياة معطلة تماما في المناطق التي شهدت القتال".

وشأنها شأن مناطق أخرى عديدة في ليبيا تشهد سبها أعمال عنف بين الحين والآخر منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام وقسمت البلاد إلى فصائل متناحرة.

وفي سبها التي تعد مركزا لتهريب المهاجرين والأسلحة في جنوب ليبيا المهمل تشتد انتهاكات الفصائل المسلحة مع تدهور الظروف المعيشية.

والقذاذفة وأولاد سليمان من أقوى الفصائل المسلحة في المنطقة.

وقال سكان إنه خلال الموجة الأخيرة من العنف الذي وقع بوسط المدينة فشلت جهود شيوخ القبائل في بادئ الأمر لتهدئة القتال والترتيب لهدنة لانتشال الجثث.

وقال المتحدث باسم مركز سبها الطبي إن المركز استقبل بحلول اليوم الأحد 16 جثة ونحو 50 جريحا.

وأضاف قائلا "يوجد بين الجرحى نساء وأطفال وبعض الأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء بين القتلى بسبب القصف العشوائي".

وتقع المدينة على مسافة نحو 660 كيلومترا جنوب طرابلس.

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