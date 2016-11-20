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مصر.. الشيخ "ميزو" يزعم: أنا المهدي المنتظر

20/11/2016

محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو

زعم المصري "محمد عبد الله نصر" المعروف باسم "الشيخ ميزو" أنه المهدي المنتظر "الذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا" حسب قوله.

ودعا نصر خلال منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك السنة والشيعة وشعوب الأرض لمبايعته.

واستند "نصر" في زعمه إلى تشابه اسمه "محمد عبد الله" مع اسم المهدي المنتظر، وفقا للحديث الشريف القائل ( لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي – أَوْ : مِنْ أَهْلِ بَيْتِي – يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا ، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا).

وأقر "نصر" في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية بما نُشر على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "سيدنا محمد قال إنه سيأتي شخص في آخر الزمان يحمل اسمه (محمد بن عبدالله) وسيملأ الأرض عدلا".

وعندما سألته الصحيفة عن وجود العديد من الأشخاص حول العالم ممن يحملون اسم "محمد بن عبدالله" رد قائلا: "لكنني الشخص الوحيد الذي يحارب التطرف والإرهاب، وتكلمت في الأمور المدسوسة على الدين الإسلامي، وأنشر الحب والسلام بين أهل الأرض".

وكان "نصر" قد أثار الجدل عدة مرات في مصر لأحاديثه عن الدين، مثل فتواه بضرورة قتل الإخوان، وكذلك طعنه في أحاديث البخاري.

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