مؤسس فيسبوك يكشف عن خطوات للتعامل مع الأخبار "الزائفة"

مارك زوكربيرغ-الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك (رويترز)

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، في تدوينة على الموقع، إن فيسبوك، الذي تعرض لانتقادات لفشله في منع فيض من المقالات الإخبارية الزائفة خلال حملة الانتخابات الأمريكية، بدأ في اتخاذ سلسلة من الخطوات للقضاء على هذه الأنواع من المعلومات غير الصحيحة.

وكان موقع فيسبوك يصر مراراً على أنه شركة تكنولوجيا وليس ناشراً للأخبار ويرفض فكرة أن يتحمل مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصته.

ولكن بعد الانتخابات قال زوكربيرغ إن فكرة مساهمة الأخبار الزائفة أو المضللة على فيسبوك في ترجيح كفة الفائز دونالد ترامب هي "فكرة مجنونة".

وقال زوكربيرغ قبل أسبوع إن أكثر من 99% مما يراه الناس على فيسبوك حقيقي باستثناء "قدر صغير جداً" من الأخبار الزائفة والخدع.

لكنه في تدوينة يوم الجمعة اتخذ نهجاً مختلفاً وقال إن موقع فيسبوك يعمل على حل مسألة المعلومات الخاطئة منذ فترة طويلة ووصف القضية بأنها مشكلة معقدة سواء فنياً أو من الناحية الفكرية.

وأضاف زوكربيرغ "رغم أن نسبة المعلومات المضللة صغيرة نسبياً إلا أننا لدينا الكثير من العمل على خريطة الطريق الخاصة بنا".

ولخص الرجل سلسلة الخطوات يجري تنفيذها حالياً ومنها استخدام أكبر لبرامج آلية "ترصد ما سيصفه الناس بأنه زائف قبل أن يقوموا هم أنفسهم بذلك".

وقال زوكربيرغ إن الشركة ستستهل عملية الإبلاغ عن محتويات زائفة وستعمل مع منظمات وصحفيين في جهود التحقق من المعلومات، والكشف عن التدوينات ودراسة مسألة وضع علامات تحذيرية على المحتويات التي تصنف بأنها زائفة.

ومن أشهر الأخبار الكاذبة التي انتشرت في فترة الحملة الانتخابية الأمريكية تقارير زعمت أن البابا فرنسيس أعلن تأييده لدونالد تامب، وأن ضابطاً اتحادياً كان يحقق مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد عثر عليه ميتاً.