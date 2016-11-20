كاتب يمني معروف يعرض مكتبته الخاصة للبيع لـ"إطعام أسرته"

عرض كاتب يمني معروف، أمس السبت، مكتبته الخاصة للبيع، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد وعدم صرف رواتب الموظفين منذ أشهر.

واضطر الأديب والكاتب اليمني، حسن عبد الوارث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس تحرير "صحيفة الوحدة" الحكومية، لعرض مكتبته الخاصة للبيع، والتي يمتلكها منذ أكثر من 35 عاما، وتضم أكثر من 5 آلاف عنوان.

وقال عبد الوارث في تدوينة له في صفحته الخاصة على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مكتبة عامرة (للبيع) للمشتري الجاد، التواصل على الخاص".

وقال عبد الوارث في في تصريحات لوكالة الأناضول "اضطررت لعرض مكتبتي التي ارتبطت بها لأكثر من ثلاثة عقود، وهي مدة تجاوزت ارتباطي بأكثر أفراد أسرتي".



وأوضح أن عرض المكتبة للبيع "جاء لمواجهة جزء من التزاماتي تجاه أسرتي"، وشدد أن المكتبة تمثل بالنسبة له "قيمة وارتباطا وحبا لا يقل عما أكنّه لابني".



وسبق لعبد الوارث أن طالب الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، وكذلك الحكومة اليمنية، بصرف رواتب موظفي الدولة ووضع حدّ للأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلد.

وعبد الوارث المولود في مدينة عدن في العام 1963، يعتبر من أبرز الكتاب اليمنيين خلال العقود الثلاثة الماضية، حاصل على دبلوم المعهد الدولي للصحافة من صوفيا ـ بلغاريا 1989.

وبدأ الكاتب اليمني حياته المهنية في صحيفة "الثوري"، لسان الحزب الإشتراكي اليمني، في صنعاء، ثم مديرا لتحريرها، كما كتب في عدد من الصحف والمجلات اليمنية والعربية، قبل توليه منصب رئيس تحرير "صحيفة الوحدة" الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ العام 2001، وألف العديد من الكتب.

وتعدّ هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لمثقف يمني، حيث أجبرت الظروف الصعبة جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ حوالي العامين، وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد الفقير أصلا.

وخلال الأسابيع الماضية، اتسعت رقعة الجوع ومعدلات سوء التغذية الحادة في أوساط اليمنيين بشكل غير مسبوق، وخصوصا بعد توقف رواتب موظفي الدولة منذ حوالي أربعة أشهر، وتزايد معدلات الفقر إلى نحو 80% من السكان، وفقا لتقديرات دولية.

وتسببت الحرب في تزايد غير مسبوق لظاهرة التسول، وتعج شوارع المدن الرئيسية بالمئات من المتسولين، معظمهم من النساء والأطفال.