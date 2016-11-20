شاهد: 7 أرقام حققها رونالدو بعد ثلاثيته في ديربي مدريد

حقق لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أمس السبت، العديد من الأرقام القياسية بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد في الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ووصل إجمالي الأرقام التي حققها رونالدو في لقاء أمس إلى 7 أرقام جاءت على النحو التالي:

-أصبح رونالدو الهداف التاريخي لديربي العاصمة الإسبانية، بعد أن تجاوز اللاعب الأرجنتيني السابق للريال ألفريدو دي ستيفانو، إذ وصل رونالدو لهدفه الـ 18 مقابل 17 هدفًا لدي ستيفانو.

– لحق بالأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورغوياني لويس سواريز على قمة ترتيب هدافي "الليغا" هذا الموسم بثمانية أهداف لكل منهم.

– رفع رصيده إلى 39 هاتريك في مسيرته مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

-يعد هاتريك أمس هو الثاني لرونالدو في تاريخ مباريات فريقه أمام أتلتيكو مدريد.

– سجل رونالدو 8 ضرباء جزاء ضد أتلتيكو مدريد أكثر من كل الفرق التي واجهها.

– بثلاثية أمس السبت رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 49 هدفا في 2016 مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

-بات رونالدو ثالث لاعب في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى 350 هدفا أو أكثر بعد كل من غيرد مولر الذي سجل 365 هدفا، وجيمي غريفز الذي سجل 366 هدفا.

وحسم فريق ريال مدريد، أمس السبت، ديربي العاصمة الإسبانية مدريد لصالحه بعدما أمطر مرمى مضيفه أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "فينسنتي كالديرون" ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

ويدين الملكي بالفضل في حسم الديربي لصالحه إلى رونالدو الذي سجل الثلاثية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط عن مطارده برشلونة، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 21 نقطة في المركز الخامس.