شاهد: واتفورد يتألق ويعمق جراح ليستر بالفوز عليه بهدفين

سجل روبرتو بيريرا هدفا رائعا بعدما ساهم في الهدف الأول لواتفورد في الدقيقة الأولى ليفوز الفريق 2-1 على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يصبح ليستر في المركز 14 في جدول الترتيب من 12 نقطة من نفس العدد من المباريات بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط ليتواصل مستواه الهزيل إذ أنه خسر للمرة الخامسة في ست مباريات.

ولم تكن الجماهير قد اتخذت مقاعدها عندما أرسل بيريرا عرضية متقنة إلى تروي ديني الذي هيأها لزميله إيتيين كابو الذي سدد الكرة مباشرة من على بعد 12 مترا.

وواصل واتفورد الضغط وضاعف بيريرا النتيجة في الدقيقة 12 عندما أطلق تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء لتسكن الكر الشباك.

وسجل رياض محرز هدف ليستر من ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق.