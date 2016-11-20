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شاهد: هندية تجرّ زوجها المريض داخل مستشفى!

20/11/2016

بعد أن أخبرها موظفو الاستقبال بعدم توافر نقالة، قامت السيدة البائسة بسحب زوجها المريض إلى الطابق الأول داخل إحدى المستشفيات بالهند على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتقدم أحد لمساعدتها!

ولخص أحد الأشخاص محنة الزوجة في لقطات مأساوية التقطها وحظيت بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، وفقاً لما ذكرته صحيفتا تايمز أوف إنديا، وميرور البريطانية.

وأظهر المقطع حشدًا كبيرًا داخل المستشفى يقف متفرجاً على سيدة أربعينية وهي تجر زوجها المريض بعدما رفضت المستشفى استقباله لعدم توافر نقالة، كما لم يقف أحد لمساعدة السيدة في نقل زوجها.

ورافقت ثري فاني (40 عاماً) زوجها المشلول سرينفاسا تشاري (45 عاماً) إلى المستشفى إثر اشتباه بتعرضه لالتهاب في المعدة والأمعاء، وحينما وصلا أخبرهم موظفو الاستقبال بعدم توافر نقالة أو كرسي متحرك لنقل الزوج المريض إلى الطابق الأول وطلبوا منهما الانتظار ساعة كاملة!

وحينما ازداد ألم الزوج المريض وبدأ يتلوى على الأرض لم يكن لدى الزوجة خيارا آخر سوى جر زوجها المريض إلى الطابق الأول حيث غرفة الكشف، في مشهد صادم.

ووقع الحادث في مدينة غونتاكال بمنطقة أنانتابور، في ولاية أندرا براديش بالهند الشرقية، وقلت الزوجة إن زوجها أصيب بالشلل إثر جلطة دماغية حيث كان يعمل حارس أمن في حيدر أباد.

من جهته، صرح الدكتور ماليخارجون من إدارة المستشفى، بأنه يجري التحقيق في الحادث والشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن هذا الفعل اللإنساني، موضحاً أنهم لم يعرفوا بالحادث إلا بعد انتشار المقطع كالفيروس على الإنترنت.

 

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