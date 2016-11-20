شاهد: مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة في حلب بعد هجوم بغاز الكلور

قال مصدر في الحماية المدنية السورية إن انفجار برميل متفجر صباح اليوم (الأحد) أدى إلى مقتل عائلة من ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة حيث احتوى البرميل على غاز الكلور.

ونقل فيديو تم بثه على الإنترنت لقطات للأطفال الأربعة راقدين.

وقال أحد الأشخاص الذي يبدو أنه صور الفيديو "استهداف حي الصاخور بغاز الكلور ما أدى لمقتل أربعة أطفال وأبوهم وأمهم. حسبنا الله ونعم الوكيل".

ونقل الفيديو عن أحد سكان المنطقة قوله "نايمين بأمان الله الساعة واحدة بالليل، أنا بيتي بمكان الضربة، أول شغلة صرنا نختنق، غاز الكلور، طلع الكلور. رقدنا على الأولاد. المهم اللي لحقناه أسعفناه، جينا على الجماعة هنا ما لحقناهم، ميتين خنق ما فيهن ولا جرح ، مدنيين أكبر ولد عمره عشر سنين .. حسبنا الله ونعم الوكيل".