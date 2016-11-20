شاهد: مقتل أكثر من 100 شخص في خروج قطار عن القضبان بالهند

قال مسؤولون بالشرطة الهندية إن أكثر من 100 شخص قُتلوا بينما أصيب العشرات عندما خرجت عدة عربات من قطار هندي عن القضبان في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤولون بالسكك الحديدية إن 14 عربة بالقطار الذي كان في رحلة بين مدينة باتنا بشمال شرق الهند ومدينة أندور بوسط الهند خرجت عن القضبان على بعد 65 كيلومترا جنوبي مدينة كانبور.

وقال أنيل ساكسينا وهو مسؤول كبير بالسكك الحديدية في نيودلهي: "ما زال عدد كبير آخر من الركاب محاصرا".

وقال مسؤولون بالشرطة إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 100 جثة من العربات المدمرة بشكل كبير.

وقال سوريش برابهو وزير السكك الحديدية الهندي في تغريدة على تويتر إن الحكومة ستحقق فورا في أسباب الحادث ووعد بالمحاسبة "بأشد إجراء ممكن".

وتعد شبكة السكك الحديدية الهندية المتداعية رابع أكبر سكك حديدية في العالم حيث تقوم بنقل أكثر من 20 مليون شخص يوميا، لكن سجلها سيء فيما يتعلق بالسلامة مع وفاة آلاف الأشخاص في حوادث سنويا.

وتشهد الهند خروج قطارات عن القضبان بشكل متكرر أحيانا بعواقب مفجعة بما في ذلك حادث قطار آخر وقع في أوتار براديش في مارس/آذار من العام الماضي مما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 150 آخرين.