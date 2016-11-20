شاهد: صيني يثني رمحاً سميكاً برقبته!

استعرض شاب صيني يبلغ من العمر 25 عاماً، مهارات مذهلة في الكونغ فو حيث تمكن من ثني رمح حديدي سميك برقبته في لقطات مرعبة تحبس الأنفاس أثناء أحد العروض!

ونشرت قناة New China TV على موقع يوتيوب، المقطع الذي يظهر فيه الشاب وهو يثبت رأس الحربة في حلقه بينما يثبت أحدهم الطرف الآخر في الجهة المقابلة وبعد لحظات يتقدم الشاب للأمام فنجد الرمح قد انثنى تماماً وسط ذهول الجمهور! حيث كان من الواضح أن الرمح سيخترق حلقه لا محالة.

كما تمكن الشاب الحاصل على الماجستير في الكونغ فو، من كسر قالب من الطوب الصلب إلى قطع بيده العارية!