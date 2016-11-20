شاهد- صحفي مصري : 400 من موظفي إدارة أوباما "إخوان"

قال صحفي مصري إن منظمي المظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تضم 400 موظفا من جماعة الإخوان.

وقال الصحفي شارل فؤاد المصري، رئيس تحرير البوابة الإلكترونية لصحيفة "صوت الأمة" في مقابلة مع التلفزيون المصري: "البيت الأبيض في ظل إدارة أوباما فيه حوالي 400 من موظفي البيت الأبيض من جماعة (الإخوان) الإرهابية".

وأضاف المصري: "المظاهرات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية يقودها عدد كبير جدا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين هناك أيضا".

ويشغل المصري أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة صحيفة "صوت الأمة"، كما كان مدير التحرير السابق لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة البارزة.