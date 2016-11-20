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شاهد: سكان يبحثون عن ناجين بعد هجوم على حي في شرق حلب

20/11/2016

أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا وعمال إنقاذ يبحثون عن ناجين في مبان منهارة في شرق حلب.

ويظهر الفيديو لقطات أعقبت سقوط صاروخ على حي الفردوس في حلب. وظهر في الفيديو طفل بعد إنقاذه وشخص آخر يتم نقل إلى سيارة إسعاف.

وقتل منذ يوم الثلاثاء (15 نوفمبر تشرين الثاني) مئات من الأشخاص في واحدة من أكثر عمليات القصف كثافة منذ بدء الحرب الأهلية التي دخلت عامها السادس.

وتحاول الحكومة وحلفاؤها كسر المعارضة في الجزء الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 54 شخصا قتلوا في حلب خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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