شاهد: ريال يسحق أتليتيكو في قمة مدريد بفضل ثلاثية رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على أتليتيكو في آخر قمة للعاصمة الإسبانية على ملعب فيسنتي كالديرون بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعزز ريال تصدره للدوري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي أهدر نقطتين بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه ملقة.

وتجمد رصيد أتليتيكو – الذي سينتقل لخوض مبارياته على ملعب جديد في الموسم المقبل – عند 21 نقطة ويتأخر بنقطة واحدة عن فياريال ونقطتين عن أشبيلية الذي فاز بصعوبة 3-2 على ديبورتيفو لاكورونيا.

وتقدم رونالدو بهدف لريال من ركلة حرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 23 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت له ونفذها الدقيقة 71.

وانطلق جاريث بيل من ناحية اليسار في هجمة مرتدة سريعة وأرسل كرة عرضية قابلها رونالدو بسهولة من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة 77 ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم.