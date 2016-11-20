شاهد: روما يتلقى الهزيمة الثالثة في "الكالتشيو" من أتلانتا

تلقى فريق روما، اليوم الأحد، الهزيمة الثالثة له في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وخسر روما من مضيفه أتلانتا بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة عشر للدوري الإيطالي والتي جرت بينهما على ملعب " أتليتي أزوري دي ايتاليا" معقل الأخير.

وأنهى فريق العاصمة الإيطالية روما الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني دييغو بيروتي من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

ودخل أتلانتا شوط المباراة الثاني مهاجما في رحلة بحث عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 62 عن طريق ماتيا كالدارا.

ولم يتوقف ضغط أتلانتا صاحب الأرض والجمهور، وكثف لاعبوه من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 90 عن طريق الإيفواري فرانك كيسي من ضربة جزاء.

وبذلك، تلقى روما الهزيمة الثالثة له في الموسم الحالي، حيث سبق وأن تلقى لهزيمتين من فيورنتينا بهدف نظيف، ثم تورينو بهدف مقابل ثلاثة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد روما عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

ويعد فوز اليوم هو الأول لأتلانتا على ملعبه ووسط جمهوره في تاريخ مواجهاته لروما منذ أربعة أعوام، وتحديدا منذ عام 2012 عندما فاز وقتها بأربعة أهداف لهدف.

وحملت مباراة اليوم رقم 109 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز روما في 51 مباراة بينما فاز أتلانتا في 24 مباراة، بينما انتهت 34 مباراة بالتعادل.

وسجل روما 165 هدفاً فيما اهتزت شباكه 119 مرة على مدار تاريخ مواجهاته مع أتلانتا في "الكالتشيو".

واستضاف فريق أتلانتا على ملعبه ووسط جماهيره نظيره روما في 55 مباراة بمسابقة الدورى الإيطالى، فاز أتلانتا فى 19 لقاءً، وخسر فى 17 مباراة، بينما انتهت 19 مباراة بالتعادل.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز سامبدوريا على ساسولو بثلاثة أهداف لهدفين، وبولونيا على باليرمو بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها، لاتسيو على جنوى، وفيورنتينا على إمبولي برباعية نظيفة، وتورينو على كروتوني بهدفين دون رد.