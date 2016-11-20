شاهد: دخل "غينيس" بقفزة في كوب شاي!

من ارتفاع 73.41 متراً، قفز البريطاني سيمون بيري (24 عاماً) بالحبل وهو ممسك بقطعة من البسكويت ليغمسها في فنجان الشاي بنجاح من دون أن يوقع الكوب أو يكسره، محطماً بذلك رقماً قياسياً عالمياً مكّنه من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونشرت موسوعة غينيس مقطعاً مصوراً للشاب مصحوبا بقصته، وكيف تمكن من تحطيم الرقم العالمي السابق الذي حققه الأمريكي رون جونز عام 2013 من ارتفاع 60,56 متراً.

وتمكن بيري وهو من مقاطعة بيركشاير بالمملكة المتحدة، من القفز بالحبل إلى حافة النهر ليغمس قطعة البسكويت بثبات في الكوب، من دون أن يكسره أو يوقعه بنجاح نادر الحدوث، ما مكنه من دخول غينيس بجدارة.