البث الحي
منوعات

شاهد: خبير يأكل حشرة على الهواء بعد إخفاق توقعه بخسارة ترمب

20/11/2016

اضطر خبير أمريكي إلى أكل حشرة في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة تنفيذا لتعهد قطعه على نفسه إذا فاز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية استضافت الخبير الأمريكي سام وانغ بعد أيام من فوز ترمب لتحليل نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاجأت العالم بفوز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وخلال المقابلة سأله المذيع مايكل سميركونيش عن تعهده في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الشهر الماضي بأكل "حشرة" إذا حصل ترمب على أكثر من 240 صوتا في المجمع الانتخابي؛ حيث حصل ترمب فعليا على 290 صوتا.

عندئذ رفع وانغ، وهو أستاذ بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، علبة وقال: "الكثير من الناس أخطأوا (في توقعاتهم) ولكن لم يقطع أي منهم الوعد الذي قطعته أنا".

وقام وانغ بتناول الحشرة، لكنه أضاف إليها بعضا من عسل النحل.

وبسؤاله عن طعمها بعد تناولها قال وانغ إن طعمها كان يشبه طعم المكسرات إلى حد ما، لكنه استدرك ساخرا إنها كانت "أفضل لو تناولها ثعبان". 

وكانت أغلب توقعات الخبراء والمؤسسات المختصة في استطلاع الرأي قد أشارت إلى تفوق كلينتون على ترمب، وهو ما جعل فوز ترمب يمثل صدمة للرأي العام الأمريكي والعالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)