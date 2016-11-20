شاهد: خبير يأكل حشرة على الهواء بعد إخفاق توقعه بخسارة ترمب

اضطر خبير أمريكي إلى أكل حشرة في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة تنفيذا لتعهد قطعه على نفسه إذا فاز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية استضافت الخبير الأمريكي سام وانغ بعد أيام من فوز ترمب لتحليل نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاجأت العالم بفوز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وخلال المقابلة سأله المذيع مايكل سميركونيش عن تعهده في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الشهر الماضي بأكل "حشرة" إذا حصل ترمب على أكثر من 240 صوتا في المجمع الانتخابي؛ حيث حصل ترمب فعليا على 290 صوتا.

عندئذ رفع وانغ، وهو أستاذ بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، علبة وقال: "الكثير من الناس أخطأوا (في توقعاتهم) ولكن لم يقطع أي منهم الوعد الذي قطعته أنا".

وقام وانغ بتناول الحشرة، لكنه أضاف إليها بعضا من عسل النحل.

وبسؤاله عن طعمها بعد تناولها قال وانغ إن طعمها كان يشبه طعم المكسرات إلى حد ما، لكنه استدرك ساخرا إنها كانت "أفضل لو تناولها ثعبان".

وكانت أغلب توقعات الخبراء والمؤسسات المختصة في استطلاع الرأي قد أشارت إلى تفوق كلينتون على ترمب، وهو ما جعل فوز ترمب يمثل صدمة للرأي العام الأمريكي والعالمي.