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شاهد: توري يقود مانشستر سيتي لفوز مثير 2-1على كريستال بالاس

19/11/2016

أحرز يايا توري هدفين في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليقوده للفوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس.

وانضم توري القادم من ساحل العاج لأول مرة لتشكيلة سيتي في الدوري هذا الموسم بعد اعتذاره مؤخرا بشكل علني على تصريحات مدير أعماله بخصوص النادي والمدرب بيب جوارديولا.

واستمرت معاناة فينسن كومباني قائد سيتي مع الإصابات إذ غادر الملعب عقب اصطدامه بحارس مرماه كلاوديو برافو.

لكن توري منح فريقه التقدم بتسديدة في الدقيقة 39 غيرت اتجاهها وسكنت شباك وين هينيسي حارس كريستال بالاس.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 66 عبر كونور ويكام لكن توري منح فريقه هدف الفوز قبل النهاية بسبع دقائق ليزيد من معاناة كريستال بالاس الذي تلقى الخسارة الخامسة على التوالي عندما تابع تمريرة كيفن دي بروين بتسديدة أرضية من مدى قريب ليضعها في الشباك.

وأصبح رصيد سيتي 27 نقطة من 12 مباراة وبقي في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر الذي تعادل بدون أهداف في ضيافة ساوثامبتون.

ويتقدم سيتي بنقطتين على تشيلسي وأرسنال.

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