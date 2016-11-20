شاهد: تشلسي يتصدر الدوري بعد الفوز على ميدلسبره بهدف كوستا

سجل دييغو كوستا هدفا ليفوز تشلسي 1-صفر على مضيفه ميدلسبره وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونفذ إيدن هازارد ركلة ركنية فشل دفاع ميدلسبره في تشتيتها قبل أن يستغل كوستا مهاجم منتخب إسبانيا الفرصة ويسدد الكرة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وردت العارضة تسديدة قوية من بيدرو لاعب تشلسي في الشوط الثاني بينما حاول ميدلسبره دون جدوى إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقفز تشلسي إلى صدارة الدوري برصيد 28 نقطة من 12 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول ومانشستر سيتي وثلاث نقاط عن أرسنال رابع الترتيب وأربع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس.