البث الحي
منوعات

شاهد: تشلسي يتصدر الدوري بعد الفوز على ميدلسبره بهدف كوستا

20/11/2016

سجل دييغو كوستا هدفا ليفوز تشلسي 1-صفر على مضيفه ميدلسبره وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونفذ إيدن هازارد ركلة ركنية فشل دفاع ميدلسبره في تشتيتها قبل أن يستغل كوستا مهاجم منتخب إسبانيا الفرصة ويسدد الكرة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وردت العارضة تسديدة قوية من بيدرو لاعب تشلسي في الشوط الثاني بينما حاول ميدلسبره دون جدوى إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقفز تشلسي إلى صدارة الدوري برصيد 28 نقطة من 12 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول ومانشستر سيتي وثلاث نقاط عن أرسنال رابع الترتيب وأربع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس.

المزيد من منوعات

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
الأكثر قراءة

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)