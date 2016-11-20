شاهد: إنقاذ عمال عالقين في مياه فيضانات بالصين

قالت السلطات المحلية إنه تم إنقاذ اثنين من العمال حوصروا بسبب مياه الفيضان في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوب الصين.

وتسبب هطول الامطار المفاجئة إلى ارتفاع منسوب المياه فوق مستوى النهر. وهو ما أدى إلى حصار الرجلين العاملين ببناء سد الفيضانات في مقاطعة ياو قونغ المستقلة في مدينة قويلين وسيارتهم بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وهو الأمر الذي تسبب أيضا في إلحاق أضرار بجزء من السد قيد الإنشاء.

وقالت السلطات المحلية أنه قد تم إرسال شاحنتين لمكافحة الحرائق و 14 من رجال الانقاذ للمشاركة في عمليات الانقاذ حيث وجد العمال محاصرون.

حيث قام رجال الإنقاذ ببناء جسر عائم باستخدام سلالم التمديد، كما أرسلت معدات إنقاذ الحياة جنبا إلى جنب مع العمال المحاصرين.

كما ألقوا لهم بحبل السلامة لمساعدة الرجال المحاصرين كي يدخلوا على جسر مؤقت تم مده، ما ساعدهم على العودة بأمان إلى الشاطئ.