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شاهد: أمريكي يغني على إيقاع "غسالة الملابس"!

20/11/2016

حصد الموسيقي الأمريكي الموهوب آرون جيمس ماكافوي، نحو 550 ألف مشاهدة على صفحته بموقع يوتيوب وهو ينشد الأغنية الوطنية "Louisiana Saturday Night" على إيقاع صوت غسالة الملابس في منزله ليكسر ملل الوحدة والوقت.

ونشر الرجل المقطع الطريف معلقاً عليه "ماذا يمكنك أن تفعل عندما تتحول الغسالة إلى آلة طبل؟"، وأضاف مازحاً "قد لا تحتاج إلى زوجة لتسلية وقتك فيمكن أن تعتبر الغسالة بديلاً في بعض الأحيان".

وبحسب موقع "ماشابل" التقني، فإن المستخدمين طالبوا ماكافوري بطرح نسخة كاملة من الأغنية على إيقاع الغسالة، معبرين عن انبهارهم بالمقطع المذهل.

 

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