شاهد: أمريكا تطلق قمرا اصطناعيا للتنبؤ بالطقس

انطلق قمر اصطناعي أمريكي للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يُحدث ثورة في مجال التنبؤ بالأحوال الجوية، من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا.

يفتح هذا القمر مجالا للأمل في الحصول على صور شديدة الدقة وبشكل متواصل للأعاصير والعواصف الأخرى في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

ومن المنتظر أن تحدد الصور التفصيلية التي يمكن الحصول عليها من خلال القمر الاصطناعي الجديد بدقة التوقعات المتعلقة بالأعاصير.

وتتيح تحذيرات في وقت باكر أكثر مما هو عليه الحال الآن بشأن الفيضانات وتؤدي إلى تحسين سبل تتبع حرائق الغابات وسحب الرماد البركاني.

ويستطيع القمر الاصطناعي (جوز-آر) التقاط صورة كاملة لنصف الكرة الأرضية كل خمس دقائق مع تقريب الصورة وتكبيرها في مناطق الحرائق وثوران البراكين والأمطار الغزيرة في أماكن معينة.