جدل على شبكات التواصل بعد توثيق حساب "إخوان ويب" على تويتر

صورة من حساب إخوان ويب

وثق موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحساب الرسمي لموقع الإخوان المسلمين " إخوان ويب" باللغة الإنجليزية وهي الخطوة التي أثارت جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة وأن "تويتر" حجب منذ أيام حسابات العديد من الشخصيات التي تنتمي إلى اليمين المتطرف الذي يدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب .

ريتشارد سبنسر، مدير مركز أبحاث القوميين البيض، اتهم موقع وسائل الاعلام الاجتماعي بدعم الرأسمالية بعد أن تم غلق حسابه الشخصي، والحسابات المرتبطه بمجلته ومركزه البحثي.

وأغلق تويتر أيضا حساب باكس ديكنسون، مؤسس موقع "" Wesearchr التابع لليمين المتطرف وأغلق أيضا حساب المدون بول تاون، الذي يصف نفسه بأنه "زعيم الفكر الرئيسي للقوميين البيض".

وقال بول واستن:" في الوقت الذي حجب فيه تويتر حسابات مؤيدين لترمب يتم توثيق حساب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية".

واعتبرت عدة حكومات جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتقول الجماعة إنها تعرضت لحملة تشويه خاصة بعد الانقلاب العسكري في مصر على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان.

Paul Joseph Watson :" While banning Trump supporters, Twitter just verified the violent terror-endorsing Muslim Brotherhood."

Baked Alaska

Twitter has verified the Muslim Brotherhood who supports death to gays, but suspends gay Trump supporters… ?? Really