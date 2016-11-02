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محاكمة "مثليتين" قاصرتين للمرة الأولى في المغرب

2/11/2016

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر حقوقية مغربية أن محكمة في مدينة مراكش ستبدأ الجمعة محاكمة  قاصرتين وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية بعد اعتقالهما الخميس الماضي.

ونقلت الوكالة عن عمر أربيب ممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراكش أن شخصا التقط صورا لفتاتين، 16 و17 عاما، كانتا فوق سطح احد المنازل في مراكش ويبدو أنها كانتا تتعانقان وتتبادلان القبل. وقام الرجل بتسليم الصور لعائلة إحدى الفتاتين فقام أحد أفرادها بإبلاغ الشرطة التي اعتقلت القاصرتين قبل أن تمثلا أمام النيابة العامة التي وجهت لهما تهم تتعلق بالمثلية الجنسية وستتم ملاحقتهما بموجب القانون الجنائي.

وتواجه الفتاتان حكما بالسجن لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تمت إدانتهما بموجب القانون الجنائي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال فتاتين ومحاكمتهما بتهم تتعلق بالمثلية الجنسية في المغرب، حيث كانت الاعتقالات في السابق حصرا على الذكور المتهمين بالمثلية.

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