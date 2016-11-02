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شاهد: 12 ألف لتر كوكاكولا ليتخلص من صدأ سيارته!

2/11/2016

حفر جد سبعيني متقاعد حوضاً عميقاً في مزرعته النائية بجوار منزله في جنوب شرق لاتفيا، وملأه بـ12 ألف لتر من مشروب المياه الغازية الكوكاكولا وأنزل سيارته فيه في تجربة لمحاولة التخلص من الصدأ!

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، غطى الجد (73 عاماً) الحفرة العميقة بالبلاستيك وأفرغ فيها 6 آلاف زجاجة من مشروب الكولا فئة اللترين، والتي اشتراها بمبلغ 7196 جنيها إسترلينيا (8838 دولارا) وأفرغها على مدار يومين بمساعدة أولاده وأصدقائه، لاختبار تجربته.

ثم ألقى بنحو 40 كيلوغراماً (88 رطلاً) من صودا الخبز لمعرفة ما إذا كان سيحدث تفاعل كيميائي أم لا، رغم معاشه البسيط الذي لا يتجاوز 1799 جنيهاً استرلينياً في السنة (2212 دولاراً).

وعندما فشل في الحصول على النتيجة المرجوة، قاد سيارته القديمة – من نوع أودي 80 حمراء اللون- نحو الحفرة في محاولة لتنظيفها من الصدأ، ولكن لسوء الحظ قاد الجد سيارته بسرعة كبيرة ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من السيارة.

وفاقت الأضرار التي لحقت بالسيارة مشكلة التخلص من الصدأ، واضطر لاستخدام قاطرة جرار فحم الكوك لإخراجها من الحفرة، وعلى الرغم من ذلك لم تفارق الابتسامة وجه الرجل السبعيني وهو ما أثار إعجاب رواد الإنترنت والثناء على روحه المبهجة.

 

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