شاهد: مغامر يخيّم فوق بحيرة حمم بركانية!

التقط المستكشِف البريطاني المغامر كريستوفر هورسلي (24 عاماً) مقطعاً مصوراً مذهلاً لبحيرة "ماروم" العملاقة المليئة بالحمم البركانية الحمراء من بركان أمبريم النشط في جزيرة فانواتو، لتبدو وكأنها جزء من سطح المريخ، بحسب صفحة كاترز على يوتيوب وصحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال كريستوفر الذي يعيش في أورمسكيرك بلانكشاير شمال غرب إنجلترا، إن الغرض من البعثة هو قضاء ليلة بالقرب من بحيرة الحمم والتقاط صور بواسطة طائرة بدون طيار لتوثيق اللحظة.

وقال إن قرار إقامة معسكر تخييم بمثل هذه المنطقة الخطرة أمر مخيف للغاية، ويعطي أحياناً إحساسا بالعجز، وهو ما جعله ينهي المهمة سريعا لاسيما مع تناثر الحمم الصغيرة مع بداية ثوران البركان.